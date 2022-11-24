В Томске мужчина ограбил пенсионера и пнул полицейского в лицо

71-летний мужчина дал отпор нападавшему, но получил удар в лицо и упал на землю. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске вынесли приговор 50-летнему жителю Республики Тыва. Его признали виновным в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст.161 (покушение на грабеж), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

«Судом установлено, что в феврале 2022 года в дневное время тувинец, встретив на улице областного центра незнакомого мужчину, проследовал за ним и попытался вырвать из его рук пакет с лекарствами», - говорится в сообщении.

71-летний мужчина дал отпор нападавшему, но получил удар в лицо и упал на землю. Подсудимый вытащил из кармана 2,5 тысячи рублей и скрылся. Позже полицейский попытался задержать мужчину, представитель власти получил удар ногой в лицо.

Мужчину приговорили к 2 годам и 3 месяцам колонии строгого режима.

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