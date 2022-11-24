«Ростелеком» установил первый умный шлагбаум в Северске

Фото: "Ростелеком"

«Ростелеком» установил первый умный антивандальный шлагбаум в городе Северск Томской области. Инновационная услуга цифровой платформы «Ростелеком. Ключ» появилась во дворе многоквартирного дома на улице Славского, 22. Сейчас жильцы могут дистанционно закрывать и открывать подъездные ворота с помощью мобильного приложения, установленного на смартфоне или планшете.

Кроме того, специалисты компании смонтировали систему для автоматического распознавания и проезда спецтехники: пожарной, скорой помощи, полиции и МЧС. Расположенные на опорах видеокамеры, по внешним признакам определяют автомобили специальных служб и беспрепятственно пропускают их на придомовую территорию. Теперь при возникновении экстренной ситуации шлагбаум будет открываться за несколько секунд.

«Цифровые технологии “Ростелекома” создают новый уровень безопасности и комфорта, а “Умный шлагбаум” является первым форпостом при въезде во двор. Такое новшество принесет удобство жителям многоэтажного дома, позволит исключить несанкционированный заезд чужого транспорта и поспособствует уменьшению дефицита парковочных мест», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Решение, предложенное “Ростелеком”, полностью отвечает нашим требованиям. Установленная система работает стабильно и без сбоев. Она позволяет жильцам из своей квартиры или любого другого места увидеть, кто приехал и впустить посетителя на территорию. Для этого нужен только интернет и мобильное приложение “Ростелеком. Ключ” в телефоне. А в случае необходимости можно посмотреть архив записей и узнать кто и в какое время пользовался шлагбаумом», — поделилась председатель ТСЖ «г. Северск, ул. Славского, 22» Тамара Трампильцева.

«Умный шлагбаум» — это часть многофункциональной цифровой платформы «Ростелеком. Ключ», которая также включает в себя «Умный домофон», «Умный доступ» (СКУД), «Комплексное видеонаблюдение» и «Умные счетчики», управляемые через единое приложение по интернету. Сервисы являются универсальным инструментом для повышения безопасности и комфорта жителей, которые могут применяться как в отдельном доме, так и в масштабах микрорайона. Услуги можно подключить выборочно или в комплексе.

Получить более подробную информацию о возможностях платформы «Ростелеком. Ключ» можно на сайте или по номеру телефона в Томске 8 3822 58 23 18.