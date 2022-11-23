Жителям Томска напомнили, когда начинается Рождественский пост

Рождественский пост готовит православных к максимально глубокому переживанию предстоящего праздника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рождественский пост начнется 28 ноября и завершится в канун Рождества Христова – 6 января.

Отметим, что на 40 дней верующие исключают из рациона яйца, мясные и молочные продукты. По понедельникам разрешается есть горячую пищу без масла, во вторник, четверг, субботу и воскресенье можно употреблять в пищу рыбу и растительное масло. Среда и пятница – дни самого строгого поста, когда разрешены только овощи, фрукты и хлеб.

Уточним, что эти правила относятся к монастырскому уставу. Миряне же постятся мягче: не практикуют сухоядение, а рыбу не едят только по средам и пятницам. Каждый постящийся должен учитывать состояние здоровья и жизненные обстоятельства. Насчет питания священники рекомендуют советоваться со своим духовником.

Рождественский пост готовит православных к максимально глубокому переживанию предстоящего праздника.

Подытожим, что ограничивать себя в питании, нельзя забывать и о духовном посте: больше времени уделять молитвам и благим делам и, вместе с тем, свести к минимуму развлечения.