Ядовитый гриб: жители Томска покупают и пробуют мухоморы

Томичи начали покупать и дегустировать опасный лесной гриб Фото: Алёна ГОЛЕВА

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Журналисты «АиФ-Томск» поговорили с томичами, которые приобрели мухоморы в магазине, и с микологом. Оказалось, что многие покупатели опасного гриба хотели улучшить себе самочувствие таким образом.

«Хотела улучшить общение самочувствие, чтобы было больше энергии. Пропила два месяца, но эффекта не заметила», - отметила томичка.

Еще одна томичка рассказала, что изначально было желание использовать гриб в лечебных целях, но затем детская боязнь не позволила этого сделать.

«Я все равно побоялась, так как со школы знаю, что это ядовитый гриб и не смогла себя убедить, что от этого может быть какая-то польза. Покупка была спонтанная», - рассказала горожанка.

Стоит отметить, что в России никак не контролируется оборот мухоморов и фактически, они не запрещены и находятся в свободном доступе. Многие лавки с натуральными продуктами уже предоставляют в открытом доступе этот гриб.

Корреспонденты «АиФ-Томск» связались с одним из продавцом, который отметил, что покупателям необходимо соблюдать правильную дозировку, чтобы не навредить себе.

Миколог Сергей Гашков [специалист, изучающий грибы - прим.ред.] сообщил, что употребление мухомора может негативно сказаться на здоровье человека.

«Это все опасная игра, потому что, встав на этот путь – люди втягиваются и это во что-то нехорошее выльется. Если целиком съесть мухомор, то будут печальные последствия, а в небольших дозах влияет на нервную систему», - рассказал миколог Сергей Гашков.

Напоминаем, что мухомор является ядовитым грибом и может навредить здоровью даже в маленьких дозах.

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