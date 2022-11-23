За 2022 год около 24 тысяч томичей оформили загранпаспорта

В Томской области в 2022 году за 10 месяцев почти 24 тысячи местных жителей оформили загранпаспорта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области в 2022 году за 10 месяцев почти 24 тысячи местных жителей оформили загранпаспорта. В 2021 году на 22% было оформлено загранпаспортов меньше, сообщает издание "АиФ-Томск", ссылаясь на пресс-службу регионального УМВД.

"По итогам 10 месяцев 2022 года гражданам Российской Федерации на территории Томской области оформлено 23 857 паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами ее территории, в том числе содержащих электронный носитель информации", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в аналогичном периоде 2021 года оформлено 19 504 таких паспортов, что на 22,3 % меньше показателей текущего года.

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