"Хамил и не хотел выпускать": еще одна томичка рассказала о конфликте с водителем автобуса

Томичка рассказала о подробностях конфликта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске 15 сентября водитель маршрутного автобуса №401 нахамил и не хотел выпускать пассажирку на остановке. Томичка рассказала журналисту "КП-Томск" о подробностях конфликта.

Инцидент случился утром 15 сентября, когда жительница Томска Яна ехала на работу. По словам томички, водитель автобуса с самого начала поездки был настроен недоброжелательно к пассажирам. Мужчина повышал тон и просил людей с задней площадки автобуса не передавать деньги за проезд, а лично проходить через толпу и платить.

"Вы просто представьте 401 автобус утром, люди из Северска и из Томска едут на работу, там огромная толпа, которая еле стоит битком друг к другу, а он просит пассажиров с задней площадки пройти к нему лично", - уточнила Яна.

Девушка также рассказала, что когда один из пассажиров сказал ему, что в автобусе должен присутствовать кондуктор, тот в грубой форме попросил его ехать молча.

За две остановки до своей, томичка начала готовиться к выходу и подошла к водителю, чтобы расплатиться по карте. Однако мужчина сказал, что терминал не работает и сказал готовить наличные деньги.

"Самое смешное, что за три человека до меня он спокойно рассчитал по карте какого-то мужчину, а мне сказал, что терминал сломался. Видимо мужчину он испугался и не мог сказать слово поперек, а тут перед ним девочка стоит, на которую можно накричать", - сказала Яна.

Девушка попыталась объяснить водителю, что у нее нет с собой наличных денег и предложила перевести водителю за проезд на банковскую карту, на что мужчина грубо отреагировал и сказал, что не будет давать незнакомке свои данные. Когда автобус подъехал к остановке, на которой должна была выходить Яна, водитель не открывал дверь и продолжал требовать наличку.

"Мне еще не повезло с тем, что на это остановке выходила я одна и автобус уже практически был пустой, так бы я просто вышла вместе с кем-нибудь", - добавила томичка.

Когда девушка попросила водителя выпустить ее на остановке, мужчина повернулся к ней и в грубом тоне сказал, что неплательщикам за проезд назначают административный штраф и пригрозил томичке тем, что не выпустит ее из автобуса, пока та не найдет наличку. После этих слов за Яну вступился пассажир, который ехал рядом с ней. Мужчина сказал водителю, что все его угрозы были записаны на видеокамеру и могут попасть в сеть.

"На самом деле ничего не было записано, потому что этот мужчина ехал всю дорогу рядом со мной, я не видела у него в руке телефон, скорее всего это был хороший ход, чтобы припугнуть наглого водителя и у него это получилось", - рассказала девушка.

После неприятного разговора пассажира и водителя, мужчина открыл двери автобуса и сказал, что в следующий раз девушке стоит подготовить наличные деньги для поездки на маршрутке.

Ранее также сообщалось о водителях, которые не желают рассчитывать пассажиров за проезд по терминалу. Тогда сообщалось, что томичи, которые ездят на маршрутном автобусе №130, систематически сталкиваются с требованием переводить оплату за проезд на банковские карты водителей.