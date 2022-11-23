Новые схемы гибридизации позволят томским ученым заместить импортные декоративные растения. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ботаническом саду ТГУ ведется работа по поиску новых эффективных схем гибридизации таких декоративных растений, как азалии, гиппеаструмы и флоксы, сообщает пресс-служба Томского государственного университета.

Исследования в области селекции относятся к стратегическому проекту ТГУ «Инженерная биология», который получил поддержку программы «Приоритет 2030».

По словам директора Ботсада Михаила Ямбурова, при помощи селекции можно целенаправленно изменить характеристики и признаки цветка — сделать его крупнее, придать новую окраску или изменить форму.

Особое внимание в проекте уделяется оценке цвета у выведенных сортов: благодаря инновационному методу оценивания при помощи миниспектрометра стало возможным исключить субъективный фактор.

«Оценка цвета или сочетания цветов лепестков по международному стандарту проводится с помощью сопоставления с эталонной палитрой Королевского садоводческого общества из Великобритании. При таком сравнении нередко возникают неточности с описанием в связи с особенностями индивидуального цветовосприятия селекционеров», — пояснил Ямбуров.

Сорта декоративных растений, полученные при селекции в Ботаническом саду, будут лучше приспособлены к региональным особенностям грунта и смогут заменить импортные аналоги, а также сами имеют перспективу экспорта на рынки стран Европы и Восточной Азии.

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