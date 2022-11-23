В Томской области почти на 5% вырос объем индивидуального жилищного строительства. Фото: Евгения ГУСЕВА

За десять месяцев 2022 года в Томской области введено 244,8 тысячи квадратных метров жилья, относящегося к индивидуальному жилищному строительству. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года ввод ИЖС увеличился на 4,7%, сообщает пресс-служба областной администрации со ссылкой на данные Томскстата.

«Доля индивидуального жилищного строительства составила 80,2% в общем объеме жилищного строительства. Предприятия построили 60,4 тыс. кв. метров жилья», — уточнили в администрации.

В общей статистике за январь-октябрь 2022 года введено 305,2 тысячи квадратных метров жилья — на 3,8% меньше прошлого года. Из муниципалитетов лидируют Томск и Томский район, где объемы нового жилья составляют 88,3 и 168 тысяч квадратных метров соответственно.

Заметный рост объемов жилищного строительства также отмечается в Александровском, Верхнекетском и Зырянском районах.

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