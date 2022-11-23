В среду в Томске прогнозируют порывистый ветер и похолодание до -20 градусов

В Томске 23 ноября похолодает до -20 градусов. Фото: Владислав Пирогов

В Томске в среду, 23 ноября, синоптики ожидают понижения температуры: столбик термометра днем окажется на отметке от -18 до -20 градусов, сообщает томский гидрометцентр.

В городе также пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы 15-17 м/с.

В Томской области днем ожидается температура в районе -21...-26 °C, местами -15...-20 °C. Местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах изморозь. Ветер северо-западный 4-9 м/с, с порывами до 15-17 м/с.

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