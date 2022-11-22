Вода и увлажнители воздуха: томский косметолог назвала главные способы сохранить здоровую кожу зимой

Фото: Евгения ГУСЕВА

Зима – сезон, в котором кожа испытывает дискомфорт из-за резких перепадов температуры, ветра и обогревателей в помещении. Журналист «КП-Томск» поговорил с томским косметологом Марией Скоморощенко и выяснил, какие ритуалы необходимо соблюдать, чтобы кожа без стресса пережила сезонные особенности.

Последствие зимы на коже

Косметолог Мария рассказывает, что часто жители заботятся о тех участках тела, которые взаимодействуют с уличными температурами. Например, о лице, руках и шее. Однако и другие части организма нуждаются в заботе, они также испытывают стресс.

Фото: Мария АНАНОВА

«В зимнее время кожа требует особой заботы, причем это касается всех участков и даже тех, которые укрыты от влияния погодных условий. влияние отопительного сезона тоже усугубляет ситуацию», - говорит косметолог.

Специалист отмечает, что зимой сальные железы работают в экономном режиме, из-за чего нарушается гидролипидный баланс [естественная защитная граница, образованная кислотной реакцией кожи, - прим.ред.]. Также кожа подвержена быстрому высыханию, что не есть хорошо для ее здоровья.

Не исключено, что в зимний период может произойти повреждение сосудов и как следствие появляется купероз [покраснение кожи]. Неприятным последствием становится стягивание кожи из-за сухости, шелушение, обветривание, что приводит к появлению преждевременных морщинок и визуальному старению кожи.

Зимой кожу важно защищать правильно

Неприятные последствия, которые оказывают на кожу морозы и отопительный сезон, возможно предотвратить, наладив правильный уход. Ключевым моментом этого ухода становится увлажнение разных типов – как внешнее, так и внутреннее.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Ставим дома увлажнитель воздуха, чтобы уменьшить степень обезвоженности или расставляем возле батарей отопления емкости с водой. Добавляем увлажнение и питание кожи (переходим на зимние плотные крема, используем салонные восстанавливающие и профилактические процедуры, насыщающие кожу питательными веществами, кислородом, улучшаем микроциркуляцию, устраняем трансэпидермальную потерю влаги и не забываем о домашнем уходе)», - отмечает Мария Скоморощенко.

Также важным ритуалом в зимний период эксперт отмечает использование тоника после умывания. Средство создаст на коже дополнительную пленку защиты, которая удержит влагу в коже. Обязательно использовать крема с УФ-фильтром для защиты минимум за 20 минут до выхода на улицу, как отмечает специалист.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Дополнительным положительным компонентом будет восполнение жидкости внутри организма. Желательно не забывать пить воду, чаи и другие напитки на водной основе. Косметолог Скоморощенко рекомендует обратить внимание на витамины, однако принимать их стоит только по назначению врача. Из салонных процедур Мария рекомендует карбокситерапию, массаж, альгинатные и гипсовые маски, при которых важно учитывать персональные аллергии и непереносимости.