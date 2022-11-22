Губернатор Томской области наградил известного томского летчика

Губернатор наградил Геннадия Обдалова медалью Томской области «За достижения». Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Сегодня, 22 ноября, губернатор Томской области Владимир Мазур поздравил с 90-летем знаменитого томского летчика Геннадия Обдалова.

Геннадий Алексеевич после окончания Сасовского летного училища связал жизнь с Томской областью. Начинал в Томском объединенном авиаотряде пилотом самолета По-2. В 1950-х одним из первых в Западно-Сибирском управлении гражданской авиации освоил вертолеты Ми-1 и Ми-4, став пилотом-инструктором. Окончив в 1971 году Ленинградское высшее авиационное училище, вернулся в Томск, где назначен командиром Томского авиапредприятия, которым руководил 13 лет. Также заведовал музеем авиации томского аэропорта, более 15 лет занимался историей отрасли, издавал книги.

Губернатор наградил Геннадия Обдалова медалью Томской области «За достижения», отметив большой вклад летчика в развитие авиации и региона.

«Вы вырастили несколько поколений летного состава. Многие и сегодня работают в томском аэропорту, равняются на вас», – подчеркнул Владимир Мазур, поздравляя с юбилеем патриарха томской авиации.

Глава региона рассказал Геннадию Алексеевичу о планах развития томской авиации, в том числе, о реконструкции взлетно-посадочной полосы, строительстве нового здания аэровокзала и расширении географии полетов.

Геннадия Обдалова также поздравили с юбилеем руководитель сибирского кластера компании «Новапорт» Евгений Янкилевич, директор томского аэропорта Антон Перфильев и другие.