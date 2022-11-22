Жительница Томска лишилась 7 тысяч рублей при покупке новогодней ели.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Жительница Томска заказала искусственную ель в интернет-магазине и лишилась более 7 тысяч рублей при оплате через личные сообщения в мессенджере, сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.
39-летняя томичка рассказала полицейским, что занималась подготовкой к Новому году и выбрала искусственную ель в интернет-магазине. Она связалась с продавцом по указанному номеру телефона и получила от него ссылку на оплату в мессенджере.
После списания средств продавец написал женщине, что оплата не прошла, и попросил ее повторить процедуру еще раз. В результате с ее счета списалось более 7 тысяч рублей, а ель так и не была доставлена.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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