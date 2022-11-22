В УМВД назвали самый аварийный перекресток в Томске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За десять месяцев 2022 года на перекрестке в районе планируемой Аникинской развязки в Томске произошло 28 ДТП, рассказал начальник Центра дорожного и технического надзора, пропаганды безопасности дорожного движения Дмитрий Тюкалов на круглом столе в понедельник.

По словам Тюкалова, основным фактором аварийности на этом участке является большой поток автомобилей: по данным с камер фото- и видеофиксации, в дачный период поток транспорта превышает 32 тысячи автомобилей в сутки.

«Представьте, 32 тысячи автомобилей - кто-то куда-то торопится, спешит. <...> У нас ни один другой перекресток в городе Томске не вызвал столько ДТП за 2022 год. Благо, они все произошли без причинения серьезного вреда здоровью и тем более без погибших», — рассказал Тюкалов.

Участники круглого стола высказали опасения, что с расширением города на юг и строительством микрорайона «Южные Ворота-2» поток автомобилей на этом участке станет только больше.

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