В Томской области поголовье свиней и птицы выросло почти на 2%

Томскстат предоставил сравнительные данные за ноябрь 2021-2022 годов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области сообщает о положительной динамике роста поголовья свиней и птицы. По сравнению с ноябрем 2021 года в ноябре 2022 года поголовье свиней увеличилось на 1,6%, птицы – на 2,0%.

«В хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, хозяйства населения) на 1 ноября 2022 года поголовье крупного рогатого скота составило 71,8 тыс. голов, свиней – 271,7 тыс. голов, птицы – 4601,1 тыс. голов», - говорится в сообщении.

Согласно предоставленной статистике, за январь-октябрь 2022 года птицу и скот в живом весе произвели в размере 136,3 тысяч тонн. Кроме того, сельскохозяйственные организации остаются основными производителями животноводческой продукции. Они произвели на убой скота и птицы в живом весе – 89,2%, а также молока – 62,9%.

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