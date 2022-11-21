В Томске пройдет предновогодняя "Зообарахолка"

В этом году мероприятие отмечает 5-летие и проходит в 15-й раз. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

17 и 18 декабря в Томске в ТЦ "Город" в очередной раз пройдет зообарахолка. Об этом сообщили организатор в социальных сетях. В этом году она отмечает 5-летие и проходит в 15-й раз.

Гаражная распродажа предложил покупателям одежду, игрушки, канцелярию и много другое, а также все желающие смогут посетить мастер-классы и фотовыставку. Все собранные средства пойдут на помощь животным.

Организаторы в поисках бью-мастеров, фотографов, художников и организаторов праздников. Подробную информацию можно узнать в группе проекта в VK.

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