Врач Поздняков объяснил снижение иммунитета у томичей социальной дистанцией

Организм перестал тренироваться на вирусах других людей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Снижение иммунитета после перенесенного коронавируса, самоизоляции и ношение масок заметили многие томичи. Журналисты "АиФ- Томск" спросили у главного врача клиники "Инвитро-Сибирь", врача-инфекциониста Андрея Позднякова, что могло повлиять на стойкость организма к инфекциям.

Как рассказал врач-инфекционист, на иммунитет повлияли не маски, как многие могли подумать, а социальная дистанция.

"При общении в социуме мы стимулируем иммунную систему, обмениваемся флорой воздушно-капельными инфекциями, вирусами и бактериями, но в небольшом количестве. Иммунная система отрабатывает это, мы чаще не заболеваем, иммунная система обезвреживает возбудители до развития симптомов", - рассказал Поздняков.

Отсутствие этой практики привело к ослаблению иммунитета, ведь организм перестал тренироваться на вирусах других людей.

"Момент дистанцирования привел к тому, что иммунная система осталась без стимуляции. Уровень защиты к возбудителям, которые когда-то были стандартными снизился", - уточнил врач.

С выходом в социум люди стали болеть чаще из-за обмена возбудителями в момент слабости иммунной системы. Повлиять на его повышение, по словам врача, может сбалансированное питание, здоровый сон и отсутствие стрессов.

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