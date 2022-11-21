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НовостиОбщество21 ноября 2022 8:08

Томские активисты за 2022 год собрали мусор со 126 км речных берегов

Всего было собрано 479,39 кубометров мусора
Алёна ГОЛЕВА
Всего было собрано 479,39 кубометров мусора

Всего было собрано 479,39 кубометров мусора

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пресс-служба ОГБУ «Облкомприрода» предоставила отчет по проведенным субботникам, на которых активисты из Томска занимались очисткой берегов рек и водоемов от мусора. Всего было очищено 126 километров территории и собрано 479,39 кубометров мусора.

«В 2022 году администрации районов, городов и сельских поселений, предприятия и организации, волонтерские объединения и общеобразовательные учреждения организовали в 19 районах Томской области 146 субботников с участием 2 661 человека», - говорится в сообщении.

Согласно отчету «Облкомприроды» субботники проходили в рамках Всероссийской акции «Вода России», которая объединила почти три тысячи человек в 19 районах региона.

Отмечается также, что в прошлом2021 году в Томской области результаты были на порядок ниже нынешних показателей. Так, в 2021 году провели 72 субботника, на которых собралось 2 140 человек. По качественным результатам уточняют, что было очищено более 77 километров береговых линий и собрано 329,04 кубических метров мусора.

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