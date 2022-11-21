Томские активисты за 2022 год собрали мусор со 126 км речных берегов

Всего было собрано 479,39 кубометров мусора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пресс-служба ОГБУ «Облкомприрода» предоставила отчет по проведенным субботникам, на которых активисты из Томска занимались очисткой берегов рек и водоемов от мусора. Всего было очищено 126 километров территории и собрано 479,39 кубометров мусора.

«В 2022 году администрации районов, городов и сельских поселений, предприятия и организации, волонтерские объединения и общеобразовательные учреждения организовали в 19 районах Томской области 146 субботников с участием 2 661 человека», - говорится в сообщении.

Согласно отчету «Облкомприроды» субботники проходили в рамках Всероссийской акции «Вода России», которая объединила почти три тысячи человек в 19 районах региона.

Отмечается также, что в прошлом2021 году в Томской области результаты были на порядок ниже нынешних показателей. Так, в 2021 году провели 72 субботника, на которых собралось 2 140 человек. По качественным результатам уточняют, что было очищено более 77 километров береговых линий и собрано 329,04 кубических метров мусора.

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