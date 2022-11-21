В Томской области за неуплату штрафов арестовали четыре автомобиля должников. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области

Сотрудники ГАИ в Томской области арестовали четыре транспортных средства граждан, систематически не оплачивающих штрафы за нарушения ПДД, сообщила пресс-служба УМВД России.

Уточняется, что имущество изъято у автомобилистов из Томска, Асино, Северска и села Бакчар. Автомобили поместили на спецстоянки, если владельцы в течение 10 дней не погасят долги, начнется процедура оценки их стоимости для последующей продажи в счет уплаты долга.

По данным пресс-службы, в отношении водителей-должников за неполный 2022 годы вынесено более 3600 постановлений за уклонение от уплаты административного штрафа.

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