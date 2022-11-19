Нельзя чихать и курить два часа: в Томской области началась назальная вакцинация от COVID-19. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во все взрослые поликлиники и мобильные пункты вакцинации в Томской области поступили насадки-распылители для проведения назальной вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения. Назальная вакцинация доступна жителям региона с 18 ноября.

В назальной вакцине используется препарат «Спутник V». Метод введения вакцины через нос рекомендуют для повторной вакцинации взрослых людей до 60 лет. Компоненты вакцины концентрируются на создании местного иммунитета на слизистой носа и помогают бороться с вирусом уже тогда, когда он только проникает в организм.

Традиционный вид вакцинации в виде двукратной инъекции рекомендуется использовать пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями, в том числе патологическую заложенность носа.

Назальная вакцина впрыскивается пациенту на вдохе при помощи дозирующего устройства. После процедуры нельзя принимать пищу и жидкость и курить в течение двух часов, а также воздерживаться от чихания.

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