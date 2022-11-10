В Северном парке Томска под лед озера провалился ребенок

Фото: Спасатели Томска ОГБУ"ТО ПСС"

В Telegram-канале "Спасатели Томска ОГБУ"ТО ПСС" появилась информация о том, что ребенок провалился под лед на озере Щучье в Северном парке Томска. Служба выехала на место происшествия.

"Прибывшие на место спасатели провели разведку озера. На озере детей не было обнаружено, они выбрались самостоятельно. Спасатели провели профилактическую беседу с детьми", - говорится в сообщении.

Томичей просят не выходить на тонкий лед и предупредить детей об опасности на еще не до конца застывших водоемов.

Если вы оказались в беде, то позвоните по номерам: 112, 003, 76-00-46 для вызова спасательной службы.

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