После жалоб горожан власти заделали крупную яму на въезде в Томск. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Работники департамента дорожной деятельности и благоустройства Томска устранили крупную выбоину на южной половине Коммунального моста, открытой для движения, сообщает пресс-служба мэрии города.

Напомним, на Коммунальном мосту с мая 2022 года проходит капитальный ремонт. Из-за уменьшения доступных полос движение затруднено, и негативный эффект от дорожных дефектов усиливается.

«Работники департамента сразу после поступления информации, 16 ноября, оперативно засыпали яму. После уплотнения материала, через сутки, специалисты заделали дефект холодными смесями», — сообщила пресс-служба мэрии в субботу.

В мэрии уточнили, что жалобы на яму поступали в городскую администрацию, а также публиковались томичами в социальных сетях.

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