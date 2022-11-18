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НовостиОбщество18 ноября 2022 9:02

В Томской области выявили 51 новый случай COVID-19

24 жителя Томской области выздоровели
Кирилл Колемасов
Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 155 070 человек.

Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 155 070 человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 18 ноября 2022 года, в Томской области выявили 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 14 пациентам понадобилась госпитализация. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 156 735 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 24 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 155 070 человек. Один человек скончался.

За последние сутки в стране выявлено 5 546 заболевших новой коронавирусной инфекцией в регионах страны, 60 пациентов скончалось, 6 888 выздоровели, 1 136 госпитализировали.

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