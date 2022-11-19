Власти Томской области запланировали покупку 330 новых мусорных контейнеров в 2023 году. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Региональные операторы по вывозу твердых коммунальных отходов планируют закупить в 2022 году 330 емкостей для мусора — контейнеров и бункеров. Соответствующие данные содержатся в приказе департамента охраны природных ресурсов и окружающей среды Томской области от 16 ноября.

Уточняется, что в Томске и Томском районе закупят 290 контейнеров различной емкости. Вдобавок, в Стрежевом заявили о закупке 40 контейнеров объемом 0,75 кубического метра. Из общего числа контейнеров для Томска 250 — это стандартные пластиковые «евроконтейнеры» объемом 1,1 кубометра, которые предполагается установить в районах многоквартирной жилой застройки.

Также планируется закупить 30 бункеров и 10 заглубленных контейнеров объемом от 3 до 7,6 кубического метра.

Согласно расчетам автором документа, количество накопившихся в течение 2022 года в Томской области твердых коммунальных отходов составит 341,78 тысяч тонн.

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