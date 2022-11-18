Губернатор Томской области обсудил развитие кадрового потенциала региона с замглавы Минтруда

Темой стали задачи по развитию кадрового потенциала экономики и кадровой сферы. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Владимир Мазур 18 ноября встретился с заместителем главы Минтруда России Еленой Мухтияровой, сообщает пресс-служба администрации Томской области. Темой стали задачи по развитию кадрового потенциала экономики и кадровой сферы. На встрече глава региона сообщил, что эти вопросы решаются вместе с руководителями реального сектора экономики.

"У нас в регионе развивают производства крупнейшие российские компании нефтяной, газовой, нефтехимической, ядерной, энергетической и других отраслей. Томские университеты, техникумы и колледжи выстраивают свои образовательные программы для решения практических задач бизнеса и социальной сферы", - сказал Владимир Мазур.

Губернатор уточнил, что на первом месте стоит повышение эффективности производства, внедрение технологии импортозамещения и импортоопережения, а также повышение доходов граждан.

Участники встречи проанализировали ситуацию на рынке труда в Томской области. Сейчас количество зарегистрированных безработных составляет меньше пяти тысяч человек, что на 30% меньше, чем на начало года. Уровень безработицы стал ниже на 0.9%, а количество вакансий выше, чем количество безработных граждан в два раза.

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