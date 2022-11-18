Томичка рассказала о невыносимой бюрократии и пропаганде ЛГБТ в Германии

Ее не устроили условия жизни в Европе по многим причинам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Юлия учила немецкий язык, переехала жить в Германию в Мюнхен и спустя 20 лет решила вернуться в родной город. Ее не устроили условия жизни в Европе по многим причинам. Журналисты "МК в Томске" узнали у женщины, что ее заставило покинуть место, которое должно было стать уже родным.

"Я сложно привыкала к новому миру, было много непонятного"

Женщине было тяжело смириться с новой реальностью. Но ей удалось встретить человека, который помог ей адаптироваться в стране. Она вышла замуж за Андреаса – коренного немца, который практически не поддерживает западные ценности и разделяет взгляды своей жены.

"Я сложно привыкала к новому миру, было много непонятного. Мне повезло, что я быстро встретила человека, который стал моим мужем и помог адаптироваться к незнакомым порядкам", - рассказала Юлия.

"Я не смогла смириться с тем, что моего пятилетнего сына окружали плакаты с целующимися мужчинами"

Как рассказала Юлия, тему ЛГБТ в Германии сильно выпячивают. Даже при выборе сотрудников предпочтение отдают нетрадиционщикам.

"Во-первых, я не смогла смириться с тем, что моего пятилетнего сына окружали плакаты с целующимися мужчинами. Вот мы едем в метро, и перед нами висят такие картинки. Я считаю, что это уже не просто ЛГБТ-пропаганда, это программирование детишек с неокрепшей психикой", - поделилась Юлия.

"Самое главное, что душило нас в Мюнхене – подавление свободы"

Бюрократический строй в ФРГ принес много неудобств. В государственных организациях работают только через бумажные письма и обращения – никакой электронной почты.

"Наше решение переехать всей семьей в Россию было совместным с Андреасом. Самое главное, что душило нас в Мюнхене – подавление свободы. Да, на моей Родине тоже на многое в этом плане жалуются – думаю, жалуются те, кто не бывал там и не может сравнить", - уточнила Юлия.

Проблемы есть и у беременных. В больнице нельзя родить без двух прививок и ПЦР-теста, такая ситуация была на момент отъезда женщины из страны. Здоровые женщины рожали дома, а кому было нужно кесарево у тех не было выбора.

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