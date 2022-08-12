«Не меньше 15 тысяч рублей»: сколько стоит одеть ребенка к школе в Томске

"КП-Томск рассказывает сколько стоит одеть ребенка к школе. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Приближается 1 сентября, и родители школьников начинают задумывать о том, как собрать ребенка в школу, что нужно купить и как подготовить детей к учебному режиму. «КП-Томск» ранее уже публиковала, как можно собрать ранец школьника на 5 тысяч рублей. В этот раз мы расскажем, сколько стоит одеть ребенка к школе.

ОДЕЖДА НА МАЛЬЧИКА

В магазинах Томска порой школьная форма на учеников младших классов стоит намного дороже, чем для выпускников. Например, костюм-тройка на мальчика может стоить от 3 тысяч до 7 тысяч рублей. Цена зависит от фасона, цвета и качества ткани. Туфли к официальному наряду могут обойтись родителям в 1,5 - 3 тысячи рублей.

Спортивный костюм можно найти за 1,5–2 тысячи рублей. За аналогичную стоимость можно приобрести кроссовки. Если брать отдельно футболку и шорты, то может выйти немного дешевле. Например, обычная однотонная футболка для физкультуры может обойтись в 500-700, тканевые шорты выйдут за такую же цену.

Помимо костюма, мальчику понадобится комплект рубашек и дополнительные брюки. Стандартные синие и белые рубашки практически во всех сетевых магазинах идут от 500 рублей за штуку. Деловые брюки уже выйдут дороже, их цена варьируется от 700 до 1500 рублей. В некоторых учебных заведениях требуется жилет – его стоимость варьируется от 500 до 2000 рублей.

ОДЕЖДА НА ДЕВОЧКУ

Что касается девочек, то, помимо брюк и спортивной одежды, нужны еще платья, юбки и сарафаны. Например, чтобы собрать девочку к 1 сентября, понадобится либо классическое платье, которое может обойтись от 1800 до 3 тысяч рублей, либо комплект из блузки и юбки. Блузка для девочки, в среднем, стоит от 700 рублей, юбка — от 1000 до 1500 рублей, брюки – от 1 тысячи рублей. Что касается обуви, то туфли могут обойтись, как и в 1 тысячу рублей, так и в 3 тысячи. Вся эта одежда на школьный год понадобится не в одном комплекте. Для школьного образа девочки также необходимы колготки, которые будут стоить около 300 рублей за один комплект.

Спортивные костюмы на девочек обойдутся в такую же цену, как и для мальчиков – в районе 1,5 - 2 тысячи рублей. Кроссовки можно приобрести до 2 тысяч рублей.

Не стоит забывать о том, что в течение всего школьного года ребенку нужно будет докупать одежду. Таким образом, чтобы одеть одного школьника, родителям стоит подготовить не меньше 15 тысяч рублей.