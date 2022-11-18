Неизвестный томич подарил Ботаническому саду ТГУ новую зону отдыха

Фото: Пресс-служба ТГУ.

В томском Ботаническом саду появилась новая зона отдыха, сообщает пресс-служба ВУЗа. Около экспозиции средиземноморских растений установили кованую скамейку.

" Во время отдыха на изящной скамейке наши посетители смогут полюбоваться оливой, миниатюрной репродукцией статуи Давида, цветением кассии александрийской, плодоношением инжира и граната, вдохнуть фитонцидный аромат миртового дерева", - сообщил директор СибБС ТГУ Михаил Ямбуров.

Уточняется, что скамейку сделали на средства неизвестного томича, который внес пожертвование в целевой капитал ТГУ. Она сделана в стиле живой природы, спинка сделана в виде веток деревьев, а сиденье сделано из слэба – продольного спила ствола дерева.

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