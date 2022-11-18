В Томске бригада паллиативной помощи детям провела более 500 выездов в 2022 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бригада паллиативной помощи детской городской больницы №1 города Томска за десять месяцев 2022 года выезжала к пациентам 530 раз, сообщает пресс-служба областной администрации.

Паллиативная помощь — вид медицинской и иной помощи для тяжелобольных людей с невысокими шансами на выздоровление, задача которого — обеспечить пациенту достойное существование. В Томске под наблюдением врачей находится 238 детей, нуждающиеся в паллиативной помощи.

«Выездная форма оказания паллиативной помощи достаточно востребована, особенно для тех детей, которые находятся на респираторной поддержке, в том числе на ИВЛ. Она позволяет ребенку получать паллиативную помощь, находясь дома с родными», — сообщил заместитель главврача детской больницы №1 Андрей Солнышко.

Специалист добавил, что паллиативная помощь дома положительно влияет на ребенка и близких.

Выездная бригада на местах проводит консультации по лечению пациентов, проверяет исправность технического оборудования и дает родственникам рекомендации по уходу за тяжелобольными детьми.

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