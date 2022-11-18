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НовостиОбщество18 ноября 2022 6:27

Житель Томска рассказал о своем необычном способе избавления от седины

Мужчина объясняет "уход" седых волос своим отказом от никотина
Алёна ГОЛЕВА
Мужчина объясняет "уход" седых волос своим отказом от никотина

Мужчина объясняет "уход" седых волос своим отказом от никотина

Фото: Мария ЛЕНЦ

Журналист "МК в Томске" поговорил с жителем города, у которого в жизни произошло необычное событие - привычная уже седина исчезла без дополнительных косметических и лечебных процедур. Томич раскрывает свой секрет, вероятно, причина такого волшебства заключается в его отказе от привычного образа жизни и от никотина.

«У меня в 30 уже была заметна седина. И кличка на работе была Седой. И со мной приключилось такое чудо: когда я решил заняться собой, я одновременно бросил курить, есть мясо, занялся спортом и стал ложиться в районе 22 часов», - говорит мужчина.

Главный секрет такого преображения - регулярность в использовании полезных привычек. Мужчина сменил свои взгляды на жизнь и здоровье в принципе за счет ответственного подхода.

«Это все я делал каждый день. Спиртным, кстати, никогда не увлекался. Прошло, может быть, месяца 4, я точно не помню. И в один прекрасный день мне коллеги сообщили, что кличка Седой мне больше не подходит», - рассказал Илья.

Свои визуальные изменения Илья относит к тому, что он полностью пересмотрел свои ежедневные предпочтения и, самое главное, отказался от никотина.

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