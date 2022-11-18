Житель Томска рассказал о своем необычном способе избавления от седины

Мужчина объясняет "уход" седых волос своим отказом от никотина Фото: Мария ЛЕНЦ

Журналист "МК в Томске" поговорил с жителем города, у которого в жизни произошло необычное событие - привычная уже седина исчезла без дополнительных косметических и лечебных процедур. Томич раскрывает свой секрет, вероятно, причина такого волшебства заключается в его отказе от привычного образа жизни и от никотина.

«У меня в 30 уже была заметна седина. И кличка на работе была Седой. И со мной приключилось такое чудо: когда я решил заняться собой, я одновременно бросил курить, есть мясо, занялся спортом и стал ложиться в районе 22 часов», - говорит мужчина.

Главный секрет такого преображения - регулярность в использовании полезных привычек. Мужчина сменил свои взгляды на жизнь и здоровье в принципе за счет ответственного подхода.

«Это все я делал каждый день. Спиртным, кстати, никогда не увлекался. Прошло, может быть, месяца 4, я точно не помню. И в один прекрасный день мне коллеги сообщили, что кличка Седой мне больше не подходит», - рассказал Илья.

Свои визуальные изменения Илья относит к тому, что он полностью пересмотрел свои ежедневные предпочтения и, самое главное, отказался от никотина.

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