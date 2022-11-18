Спасатели Томска помогли снять гайку с пальца четырехлетнего ребенка

Фото: Telegram-канал "Спасатели Томска ОГБУ"ТО ПСС"

Жители Томской области обратились в Томскую областную поисково-спасательную службу с просьбой помочь снять гайку с пальца 4-летнего ребенка, сообщает Telegram-канал ведомства. Сообщение поступило 17 ноября в 21:50.

"На момент их прибытия, у юного пострадавшего уже наблюдалась сильная отечность пальца", - говорится в сообщении.

С помощью специальных инструментов спасателям удалось снять предмет с пальца ребенка, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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