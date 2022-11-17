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НовостиОбщество17 ноября 2022 10:59

Работы по установке нового освещения на Коммунальном мосту в Томске почти завершены

Новое освещение готово на 90%
Кирилл Колемасов
Фото: Алена Мищенко.

Фото: Алена Мищенко.

Сотрудники компании "Горсети" заканчивают монтаж освещения на Коммунальном мосту, сообщает компания в своем Telegram-канале.

"Параллельно работают несколько бригад разных направлений. Одна их них - наши электромонтеры. Ребята установили новые опоры освещения и теперь монтируют светодиодные светильники. Новый свет будет гораздо ярче и надежнее, чем предыдущий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что новую линию подключают к уже существующей, работы выполнены на 90%.

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