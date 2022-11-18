Полицейские задержали незаконно спилившего 8 осин мужчину в Томской области

Выяснилось, что у подозреваемого отсутствует необходимая документация на груз. Фото: Виктор Гусейнов

Полицейские задержали 42-летнего мужчину при перевозке распиленных деревьев на самодельном транспортном средстве, сообщает УМВД по Томской области. Выяснилось, что у подозреваемого отсутствует необходимая документация на груз.

"По предварительным данным, подозреваемый находясь на территории Колпашевского участкового лесничества, урочище «Городское», в лесном массиве, расположенном слева в районе автодороги г. Колпашево - п. Большая Саровка Колпашевского района Томской области, не имея соответствующего разрешения на рубку леса, произвёл незаконную рубку восьми деревьев породы осина, общим объёмом более 12 куб.м", - говорится в сообщении.

В результате действий мужчины государству был причинен ущерб на 22 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 260 УК РФ.

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