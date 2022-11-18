Томич оформил кредит на 500 тысяч по рекомендации мошенника

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Региональное УМВД России по Томской области сообщает о мошеннических действиях в отношении томича, который оформил кредит на полмиллиона по указанию мошенников. Два других займа на общую сумму еще полмиллиона жителю Томска не одобрили.

"На его телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и пояснил что денежные средства с банковского счета мужчины переведены лицам из соседнего государства", - пишет ведомство.

Затем, согласно схеме аферистов, лжесотрудник правоохранительных органов сообщил о возможности взятия кредита и перевода денег на "резервный счет". После того, как потребительский кредит был оформлен, томич перевел деньги. Далее мошенник убедил взять два других кредита на сумму 500 тысяч рублей, но сотрудники банка отказали в дополнительном займе денежных средств.

В отношении неизвестного лжесотрудника правоохранительных органов завели уголовное дело по ч.3 ст.30-ч.4 ст.159 УК РФ "Мошенничество".

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