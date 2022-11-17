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НовостиОбщество17 ноября 2022 8:50

Житель Томской области отправится в колонию за избиение сожительницы

Он избил женщину несколько раз
Кирилл Колемасов
Пострадавшая получила переломы ребер ребер и руки.

Пострадавшая получила переломы ребер ребер и руки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд вынес приговор в отношении ранее судимого 54-летнего жителя Зырянского района. Его признали виновным по п. "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

"Судом установлено, что в мае 2022 года сельский житель, находясь по месту жительства, в ходе ссоры с сожительницей нанес ей множественные удары деревянной палкой по спине", - говорится в сообщении.

Через месяц у пары вновь возникла ссора, в ходе которой мужчина ударил женщину по руке металлический кочергой. Пострадавшая получила переломы ребер ребер и руки.

"Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд с учетом наличия в действиях виновного рецидива преступлений приговорил его к 2 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщает ведомство.

На момент публикации, приговор вступил в законную силу.

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