Волонтер из Томска рассказала о зимовке собак в приютах

Для комфорта животных женщина закупает сено. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске существуют несколько приютов для собак, которые содержат животных на временной или постоянной основе. Журналист "МК в Томске" пообщалась с зооволонтером и владельцем мини-приюта в Зональном Ольгой Ореховой. Она рассказала об особенностях подготовки жилищных условий для собак к заморозкам.

Приют Ольги находится прямо на территории, где они проживают с семьей. 4 собаки здесь на постоянной прописке и несколько на временной передержке. Для комфорта животных женщина закупает сено.

"Развенчаю миф: это вовсе не дорого, как многие думают. На холодное время требуется всего один тюк – такая копна округлой формы. Вместе с доставкой мне выходит примерно 2000 рублей", - поделилась Ольга.

Такая практика в приютах уже обычна. Сено легко менять и в нем не заводятся блохи и различные насекомые, как в старых матрасах и тряпках.

Острый вопрос в приютах стоит с питанием. Специализированные корма имеют высокую цену и на них постоянно нужны в больших количествах.

"Мне в воскресенье ночью привезли 90-килограммового алабая. Вы представляете, сколько он ест?", - рассказала женщина.

Деньги нужны и на лекарства. На обезболивающее старой собаке, к примеру, Ольга тратит 4 тысячи в месяц.

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