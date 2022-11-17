Волонтер из Томска рассказала о зимовке собак в приютах

Для комфорта животных женщина закупает сено.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Томске существуют несколько приютов для собак, которые содержат животных на временной или постоянной основе. Журналист "МК в Томске" пообщалась с зооволонтером и владельцем мини-приюта в Зональном Ольгой Ореховой. Она рассказала об особенностях подготовки жилищных условий для собак к заморозкам.
Приют Ольги находится прямо на территории, где они проживают с семьей. 4 собаки здесь на постоянной прописке и несколько на временной передержке. Для комфорта животных женщина закупает сено.
"Развенчаю миф: это вовсе не дорого, как многие думают. На холодное время требуется всего один тюк – такая копна округлой формы. Вместе с доставкой мне выходит примерно 2000 рублей", - поделилась Ольга.
Такая практика в приютах уже обычна. Сено легко менять и в нем не заводятся блохи и различные насекомые, как в старых матрасах и тряпках.
Острый вопрос в приютах стоит с питанием. Специализированные корма имеют высокую цену и на них постоянно нужны в больших количествах.
"Мне в воскресенье ночью привезли 90-килограммового алабая. Вы представляете, сколько он ест?", - рассказала женщина.
Деньги нужны и на лекарства. На обезболивающее старой собаке, к примеру, Ольга тратит 4 тысячи в месяц.
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