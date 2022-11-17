В Томске продают советскую елочную игрушку за 300 тысяч рублей

Фото: Авито

Томичи часто публикуют объявления, предлагая купить необычные вещи. В этот раз на сайте появилось объявление о продажи маленькой стеклянной игрушки из СССР на елку. Однако стоимость "артефакта" продавец оценил в 300 тысяч рублей.

"Редкая, елочная игрушка 50-60х годов, часы, для больших ценителей антиквариата", - пишет автор объявления.

Отметим, что объявлений о продаже советских игрушек достаточно много. На момент написания новости на портале были предложения от 30 рублей до 300 тысяч за одну штуку.

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