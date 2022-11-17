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НовостиОбщество17 ноября 2022 7:30

Мужчину из Томска будут судить за попытку продажи наркотиков

Он пригласил потенциального покупателя к себе в квартиру
Кирилл Колемасов
Правоохранительные органы пресекли незаконные действия мужчины и изъяли наркотическое средство

Правоохранительные органы пресекли незаконные действия мужчины и изъяли наркотическое средство

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

40-летнего жителя Томска обвиняют в попытке продажи наркотических веществ в значительном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. В отношении него утверждено обвинительное заключение по п. "б" ч.3 ст. 228.1 УК РФ. (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере). В отношении

"По версии следствия, в апреле 2022 года томич, нуждаясь в деньгах, решил продать имеющийся у него наркотик массой 0,83 грамма. Пригласив потенциального покупателя в свою квартиру, он передал ему наркотик", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы пресекли незаконные действия мужчины и изъяли наркотическое средство. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Томска.

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