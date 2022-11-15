Директора буровой компании "Восток" обвиняют в сокрытии налогов на 22 млн рублей Фото: Николай ХИЖНЯК

В Томске рассмотрят уголовное дело в отношении бывшего директора ООО "Буровая компания "Восток", обвиняемого в сокрытии налогов на 22 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

По предварительной версии, на 30 декабря 2020 года у ООО накопились долги по налогам, сборам и страховым взносам в размере более чем 61 млн рублей. Счета компании были заблокированы, что не помешало директору с января по декабрь 2020 года рассчитываться с контрагентами напрямую. Впоследствии буровая компания прошла процедуру банкротства и сейчас находится под внешним управлением.

В результате действий директора были скрыты средства в размере более 22 млн рублей, которые должны были быть взысканы в счет долгов компании.

Уголовное дело по существу рассмотрит Кировский районный суд.

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