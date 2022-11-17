В Томской области планируют создать производство в новой подотрасли микроэлектроники. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил начать в Томске разработку производства детекторов синхротронного излучения, сообщает пресс-служба обладминистрации. Решение было принято в рамках круглого стола с ректорами томских университетов, главами академических институтов и предприятий в среду.

Владимир Мазур заявил, что создание такого производства в Томске позволит привлечь научные центры города к решению задач по импортозамещению и импортоопережению. В перспективе возможен выход томской продукции и на мировой рынок.

«Считаю, что у томских ученых и производственников в рамках «Большого университета» достаточно идей не только для того, чтобы замещать импортное оборудование, но и самим задавать курс технологического развития», — заявил губернатор.

Детекторы синхротронного ионизирующего излучения до недавних пор выпускались только за рубежом. На эти приборы существует высокий спрос как на мировом, так и на внутреннем рынке: в частности, в работе со строящимся синхротроном «СКИФ» в Новосибирской области, где активно задействованы и томские вузы.

По итогам встречи Владимир Мазур поручил разработать дорожную карту по созданию прототипов оборудования и создать новый технологический кластер, куда войдут научные центры и промышленные предприятия области. Производство детекторов предполагается организовать на мощностях Сибирского химического комбината и других предприятий региона.

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