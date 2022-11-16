Томская область стала третьей в национальном рейтинге научно-технологического развития. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В национальном рейтинге научно-технического развития субъектов РФ Томская область заняла третье место по итогам 2021 года, уступив только Москве и Санкт-Петербургу, сообщило в Telegram-канале Министерство науки и высшего образования РФ в среду.

Национальный рейтинг публикуется впервые. На сумму баллов влияют 33 показателя, сгруппированных в три блока: органы власти, среда для ведения наукоемкого бизнеса и среда для работы исследований.

В рейтинге учитываются такие показатели, как, например, доля организаций, осуществляющих технологические инновации, удельный вес числа выпускников ИКТ-направлений к рабочей силе и соотношение экспорта и импорта технологий и услуг технологического характера.

По сумме показателей Томская область набрала 204,5 балла, уступив всего 1 балл Санкт-Петербургу, занявшему второе место. Возглавила рейтинг Москва с показателем 212,4 балла. Замкнули топ-5 Башкортостан и Татарстан.

Из числа регионов СФО в топ-10 рейтинга также вошла Новосибирская область — 6-е место. Кемеровская область заняла 15-е место, Омская — 20-е, Иркутская — 21-е, Алтайский край 27-е.

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