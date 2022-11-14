Владимир Мазур поддержал идею создания студенческого совета Томска. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

При губернаторе Томской области будет создан студенческий совет, в состав которого войдут представители томских университетов. Об этом рассказал губернатор Владимир Мазур в субботу, 12 ноября, в ходе проектной сессии "Большого университета Томска", сообщила пресс-служба областной администрации.

В ходе встречи первокурсники томских вузов обсудили проблемы города, с которыми успели столкнуться за два месяца в Томске. На сессии озвучили ряд идей для улучшения жизни томских студентов, которые в дальнейшем обсудит студенческий совет при губернаторе.

"Я внимательно слушал ваши впечатления и предложения – что вас приятно поразило, а чего не хватает. Если мы сложим и воплотим все хорошее, то получим пространство, которое будет удобно всем, о которым мы мечтаем, и которое я ставлю целью своей работы", — заявил Мазур.

Среди предложений проектной сессии — мультиплатформенный сервис о Томске, маркетплейс работодателей и студенческий коворкинг для помощи друг другу в учебе. Ректорам университетов по итогам встречи было поручено проработать предложения участников.

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