Томский СК возбудил дело о служебном подлоге в отношении чиновников Госстройнадзора

Сотрудниками СК продолжается расследование уголовного дела. Фото: Кирилл Колемасов

Следственный комитет РФ по Томской области возбудил уголовное дело по факту внесения должностными лицами подложных сведений в официальные документы Госстройнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, два дома на пр. Комсомольский, 48 и ул. Береговая, 25 были введены в эксплуатацию в декабре 2021 года на основании заключений Госстройнадзора о соответствию требованиям проектной документации.

"Однако при осмотре объектов в марте 2022 года было установлено, что они не соответствуют требованиям проектной документации в связи с невыполнением части предусмотренных ею работ, обязательных для ввода объектов в эксплуатацию, в том числе не построены парковочные места возле дома на улице Береговой, д.25", - говорится в сообщении.

В актах проверки, по версии следствия, эта информация не была отражена. В официальных документах было указано, что все объекты соответствуют требованиям.

Сотрудниками СК продолжается расследование уголовного дела.

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