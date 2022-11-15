В Томской области пройдут конференции от местных отделений «Единой России»

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Конференции состоятся в период с 16 по 24 ноября В течение недели в каждом муниципалитете Томской области пройдут партийные конференции, в ходе которых будут подведены итоги работы за год. Это и деятельность партийных проектов «Единой России» в каждом местном отделении, и реализация Народной программы, и итоги избирательной кампании 2022 года.

«Работа за этот период проведена очень большая, поэтому будет что рассказать партийцам и обсудить планы на следующий год», – сказал Андрей Коломин, секретарь Кривошеинского местного отделения, глава района.

Также будет произведена ротация всех Местных политических советов (МПС), которая должна происходить не реже раз в год. Составы МПС обновятся минимум на 10%. Эта норма закреплена в Уставе Партии «Единая Россия».

Делегатам Конференций Колпашевского и Кожевниковского местных отделений предстоит избрать секретаря местного отделения, который будет представлять интересы Партии в своем районе в ближайшие годы. Секретарь местного отделения избирается на срок полномочий МПС.

«Для нас это очень ответственный выбор. Так как от секретаря напрямую зависит работа всего местного отделения», – сказала исполнительный секретарь Колпашевского МО Ирина Рожкова.

В Чаинском и Бакчарском местных отделениях частично обновятся составы Местных контрольных комиссий, осуществляющих на местном уровне контроль за соблюдением Устава Партии и исполнением решений руководящих органов Партии.

В ходе Конференций местных отделений будут определены делегаты на Конференцию регионального отделения партии, которая состоится 1 декабря. Одним из главных вопросов на конференции будет вопрос об избрании секретаря Томского регионального отделения партии «Единая Россия».

Ознакомиться с графиком проведения Конференций местных отделений можно здесь.