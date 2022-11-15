В пригородах Томска около 300 домов останутся без света 16 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в среду, 16 ноября, около 300 домов останутся без света в связи с плановыми отключениями.

Основная часть отключений приходится на дачный поселок Заварзино, где без света останется около 200 адресов. Несколько десятков домов отключат от света и в самом Томске, включая поселок Наука и микрорайон Степановка. Полный список адресов опубликован на сайте "Горсетей".

Полный список плановых отключений электроэнергии на 16 ноября:

С 9.00 до 12.00: пер. 1905 года 7-в, 9/1; пер. Совпартшкольный 10-12, 10-а, 12/1; пр-кт Ленина 131-133, 133/1, 133/2, 133/3; ул. Люксембург Розы 19, 22.

С 9.00 до 14.00: пр-кт Фрунзе 92-96, 92-а, 92-г, 94/2, 96-а; ул. Никитина 49.

С 9.00 до 17.00: мкр Академический; пер. Хмельницкого Богдана 9/3; пос. Ново-Карьерный 1, 1/1, 2/2, 3-а, 5-7, 8, 38; ул. Трамплин Малый 7; ул. Хмельницкого Богдана 9; ул. Мечникова 2-д; Кисловка Зеленая 2, 3-5, 9, 10-12; Кисловка Малиновая 3-23, 54, 58; Заварзино пос. Заварзино 2-а, 2-г, 3, 4, 5-б, 5-в, 13-17, 27-29, 30-32, 33-37, 40-42, 41, 45-а, 46, 47-49, 51-а, 52, 52-в, 53, 58, 59-63, 62-64, 68-а, 70, 73-77, 78, 84-86, 85, 89-93, 89-а, 90-92, 96, 100, 103, 104, 107-109, 108-а, 110-112, 116-120, 119-121, 133-а; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №2 8, уч.112; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №5 15, 55, 56, 60, 82-а, 83-85, 84; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №6 5, 5-а, 6-8, 8-а, 11, 12, 18-а, 23-25, 24, 44, 52, 68, 82-а, 98-а, 102, 111-115, 123, уч.106, уч.117; Заварзино ул. Вишневая 2-4, 8-10, 8/1, 9, 11-19, 12-а, 16-18, 28, 36-38, 43, 80-б, 87; Заварзино ул. Зеркальная 1, 2, 2-в, 7, 50-б, 51-а, 52-54, 52-а, 52/2, 54/1, уч.52; Заварзино ул. Мостовая 1, 9, 23-27, 23/1, 24-б, 25-а, 26-28, 27-а, 31-39, 31-а, 31/3, 32-36, 36-а, 39-а, 39/1, 40, 42/1, 44-46, 44/1, 58-60, 81-83, 82, 97-101, 105, уч. 39/2; Заварзино ул. Облепиховая 11; Заварзино ул. Почтовый 67, 71, 72-74; Поселок Заварзино Вишневая ул 2-4, 8, 8/1, 9-19, 10, 12-а, 12а, 16-18, 28, 36-38, 43, 80-б, 80б, 87; Поселок Заварзино Зеркальная ул 1-7, 1в, 2, 2-в, 2в, 50-б, 51, 51-а, 51а, 52-54, 52-а, 52/2, 54/1, 57; Поселок Заварзино Мостовая ул, 1, 9, 13, 23-27, 23/1, 24-б, 24б, 25-а, 25а, 26-28, 27-а, 27а, 31-39, 31-а, 31/3, 31а, 32-40, 36-а, 36а, 39-а, 39/1, 39/2, 39а, 42/1, 44-46, 44/1, 55-б, 56-60, 66, 81-83, 82, 101.

С 9.00 до 18.00: пос. Академический 16 стр.12; пос. Наука; пр-кт Академический 16 стр.10, 16/18; пр-кт Развития 2/1; Наука ул. Северянка.

С 13.00 до 16.00: пер. 1905 года 7-в, 9/1, 14-Б; пер. Совпартшкольный 10-12, 12/1; пр-кт Ленина 102, 131-133, 133/1; ул. Люксембург Розы 18-а, 19, 20-24, 22-а.

С 14.00 до 17.00: пер. Макушина 20-24.

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