Резкое похолодание ожидается в Томске в середине ноября. Фото: Ксения Высотина

Понижение температуры до 11-12 градусов мороза ожидается в Томске и Томской области в середине ноября, сообщила корреспонденту "КП-Томск" начальник центра метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

Средняя температура в десятых числах ноября ожидается на отметке -6...-12 градусов Цельсия, что немного — на 1-2 градуса — выше нормы. В первой половине декады температура воздуха в Томске не особенно отдалится от нуля: преобладающие температуры ночью -1...-6 °C, днем -3...+3 °C.

Похолодание ждет томичей во второй половине декады. После 15 ноября ночная температура будет понижаться до -7...-12 °C, в отдельных районах севера Томской области — до -13...-17 °C. Дневные температуры в эти дни составят от -5 до -11 градусов.

В начале декады в Томске и области синоптики ожидают метели с мокрым снегом, порывистый ветер. В большинстве дней декады прогнозируются гололедные явления.

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