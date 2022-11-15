В Томской области обнаружили еще 32 случая заражения ковидом

Стопкоронавирус.рф предоставил данные на 15 ноября 2022 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 15 ноября 2022 года, в Томской области выявили 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 156 604 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 13 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 154 909 человек.

За последние сутки в стране выявлено 4 431 заболевших новой коронавирусной инфекцией в регионах страны, 64 пациентов скончалось, 6 354 выздоровели, 1 399 госпитализировали.

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