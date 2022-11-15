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НовостиЗдоровье15 ноября 2022 8:27

В Томской области обнаружили еще 32 случая заражения ковидом

Стопкоронавирус.рф предоставил данные на 15 ноября 2022 года
Алёна ГОЛЕВА
Стопкоронавирус.рф предоставил данные на 15 ноября 2022 года

Стопкоронавирус.рф предоставил данные на 15 ноября 2022 года

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 15 ноября 2022 года, в Томской области выявили 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 156 604 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 13 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 154 909 человек.

За последние сутки в стране выявлено 4 431 заболевших новой коронавирусной инфекцией в регионах страны, 64 пациентов скончалось, 6 354 выздоровели, 1 399 госпитализировали.

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