В Томской области в 2022 году снизились рождаемость и смертность

Темпы убыли населения в Томской области замедлились в 2022 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области за девять месяцев 2022 года естественная убыль населения составила 3041 человек, сообщил Томскстат.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года темпы убыли сократились на 31,2% — тогда население региона уменьшилось на 4425 человек.

В период с января по сентябрь 2022 года в Томской области родились 6662 младенца — на 459 меньше, чем год назад. Число умерших за тот же период составило 9703 человека (11546 в 2021 году).

Показатели и рождаемости, и смертности в Томской области по сравнению со средними по стране несколько ниже: коэффициент рождаемости на 1000 человек населения — 8,3, смертности — 12,2. В среднем по России эти коэффициенты составляют 9,1 и 13,3 соответственно.

Количество браков за январь-сентябрь 2022 года составило 5440, на 153 больше, чем годом ранее. Разводов в тот же период зарегистрировали 3577, год назад — 3537.

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