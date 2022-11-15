Глава Томской области выразил недовольство сроками ремонта Светленской районной больницы. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур в минувший понедельник провел выезд в Томский район, где проверил сроки капремонта Светленской районной больницы. Губернатор подверг критике региональные департаменты за несогласованность, сообщает пресс-служба областной администрации.

Отделение Светленской больницы в селе Октябрьском и амбулатория в селе Корнилово должны быть сданы в эксплуатацию в декабре. В случае с амбулаторией подрядчик укладывается в сроки, а вот в Октябрьском наботы выполнены лишь на 10%.

В ходе выезда выяснилось, что подрядчик в марте получил отказ в кредите от банка, из-за чего объект простаивал до октября, когда из бюджета компания получила аванс. Отставание от графика составляет примерно полгода.

"Такой подход – бесхозяйственный, в нем нет ответственности за результат, который я требую. В селе Октябрьском живет больше двух тысяч человек, люди уже год вынуждены ездить на лечение в город", — заявил губернатор, раскритиковав за поднее авансирование работ профильные департаменты.

По итогам выезда губернатор поручил руководству строительного департамента контролировать ход работ и координировать процесс поступления денежных средств подрядчику, чтобы ликвидировать отставание от графика.

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