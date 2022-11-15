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НовостиОбщество15 ноября 2022 2:18

Глава Томской области выразил недовольство сроками ремонта Светленской районной больницы

Подрядчик отстал от графика на полгода
Кирилл Гостев
Глава Томской области выразил недовольство сроками ремонта Светленской районной больницы.

Глава Томской области выразил недовольство сроками ремонта Светленской районной больницы.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур в минувший понедельник провел выезд в Томский район, где проверил сроки капремонта Светленской районной больницы. Губернатор подверг критике региональные департаменты за несогласованность, сообщает пресс-служба областной администрации.

Отделение Светленской больницы в селе Октябрьском и амбулатория в селе Корнилово должны быть сданы в эксплуатацию в декабре. В случае с амбулаторией подрядчик укладывается в сроки, а вот в Октябрьском наботы выполнены лишь на 10%.

В ходе выезда выяснилось, что подрядчик в марте получил отказ в кредите от банка, из-за чего объект простаивал до октября, когда из бюджета компания получила аванс. Отставание от графика составляет примерно полгода.

"Такой подход – бесхозяйственный, в нем нет ответственности за результат, который я требую. В селе Октябрьском живет больше двух тысяч человек, люди уже год вынуждены ездить на лечение в город", — заявил губернатор, раскритиковав за поднее авансирование работ профильные департаменты.

По итогам выезда губернатор поручил руководству строительного департамента контролировать ход работ и координировать процесс поступления денежных средств подрядчику, чтобы ликвидировать отставание от графика.

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