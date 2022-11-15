По факту гибели двух человек в ДТП в Томской области возбудили уголовное дело

Два пассажира легковушки скончались на месте. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В отношении 33-летнего жителя Томска следователями ОМВД России по Шегарскому району возбуждено уголовное дело по ч.5 статьи 264 УК РФ, сообщает персс-служба УМВД по Томской области.

Сообщение о ДТП с пострадавшими поступило накануне, 14 ноября около 9.20.

"По предварительным данным, на 91 километре автодороги Томск-Каргала-Колпашево 33-летний житель города Томска, управляя автомобилем SKANIA, двигаясь со стороны областного центра выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Daihatsu, под управлением жителя села Молчаново, 1967 года рождения", - говорится в сообщении.

В результате ДТП два пассажира Daihatsu 1999 и 1982 годов рождения скончались на месте. Водитель и 18-летний пассажир были доставлены в больницу.

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