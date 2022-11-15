Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 ноября 2022 3:00

По факту гибели двух человек в ДТП в Томской области возбудили уголовное дело

Происшествие произошло на трассе Томск – Каргала – Колпашево
Кирилл Колемасов
Два пассажира легковушки скончались на месте.

Два пассажира легковушки скончались на месте.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В отношении 33-летнего жителя Томска следователями ОМВД России по Шегарскому району возбуждено уголовное дело по ч.5 статьи 264 УК РФ, сообщает персс-служба УМВД по Томской области.

Сообщение о ДТП с пострадавшими поступило накануне, 14 ноября около 9.20.

"По предварительным данным, на 91 километре автодороги Томск-Каргала-Колпашево 33-летний житель города Томска, управляя автомобилем SKANIA, двигаясь со стороны областного центра выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Daihatsu, под управлением жителя села Молчаново, 1967 года рождения", - говорится в сообщении.

В результате ДТП два пассажира Daihatsu 1999 и 1982 годов рождения скончались на месте. Водитель и 18-летний пассажир были доставлены в больницу.

Читайте также: Гендиректор томской строительной фирмы получил 2 года колонии за хищение более 24 млн рублей