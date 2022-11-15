В Томске главу дорожной фирмы отправили на 2 года в колонию за хищение 24 млн рублей

Гендиректор томской строительной фирмы получил 2 года колонии за хищение более 24 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гендиректора ООО "Томская строительная компания" приговорили к 2 годам лишения свободы за хищение бюджетных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. Приговор вынес Советский районный суд г. Томска. Также обвиняемому запретили в течение 2 лет заниматься административной деятельностью в коммерческих и иных организациях.

По версии следствия, обвиняемый завысил объем использованных строительных материалов в накладных и актах приемки скрытых работ, получив за них полную оплату.

"<...> В период с декабря 2019 г. по ноябрь 2020 г. обвиняемый в рамках выполнения работ по муниципальному контракту похитил бюджетные средства в сумме более 24 млн рублей, выделенные на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»", — сообщает прокуратура.

Уточняется, что обвиняемый возместил причиненный ущерб. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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